F-16 для Украины: глава республиканцев в Сенате США обвинил Байдена в «бездействии» 3 мая, 12:29 Митч Макконнелл (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что администрация президента США Джо Байдена «медлит», принимая «медленные и неопределенные» решения касательно поставок Украине того, что ей необходимо.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, речь идет об оружии дальнего радиуса действия, а теперь и истребителях.

Макконнелл похвалил спикера Палаты представителей Кевина Маккарти за то, что он высказался в поддержку поставок оружия Украине во время визита в Израиль.

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Хотя некоторые жестко настроенные члены Республиканской партии выступили против увеличения помощи Украине, МакКоннелл назвал Республиканскую партию «партией американской силы дома и за рубежом».

Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают передачу Украине F-16.

20 марта командующий авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.