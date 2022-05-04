Более 90%. США передали Украине почти все обещанные гаубицы — СNN 4 мая, 22:20 Цей матеріал також доступний українською Американские гаубицы M777 (Фото:US Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Handout via REUTERS)

Почти все гаубицы, которые США обещали Киеву, уже находятся «в украинских руках», сообщает СNN со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.

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«Могу вам сказать, что более 90% из 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках двух последних указов президента, фактически находятся в украинских руках», — сказал чиновник.

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Он уточнил, что почти 90 тысяч из 144 тысяч прилагающихся снарядов также были переданы Украине.

«Опять же, куда они идут и как их используют, это зависит от украинцев», — добавил чиновник.

28 апреля в Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект о ленд-лизе для Украины. Этот закон позволяет Вашингтону значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Ранее Минобороны США показало подготовку 155-мм гаубиц M777 перед отправкой в Украину.

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