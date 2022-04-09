«Не значит, что не сделаем большего». Германия больше не готова поставлять Украине оружие со складов Бундесвера — министр обороны ФРГ 9 апреля, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Кристина Ламбрехт (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Поставки оружия для Украины со складов Бундесвера «достигли предела». Однако это не значит, что для Киева не могут сделать большего, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью Augsburger Allgemeine.



По ее словам, вооруженные силы ФРГ должны и дальше иметь возможность «обеспечивать национальную оборону и оборону Альянса». Будущие поставки все чаще будут осуществлять непосредственно через оружейную промышленность.

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«Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Что касается поставок со складов Бундесвера, то я должна честно сказать: мы сейчас достигли предела», — сказала Ламбрехт, добавив, что действия с Украиной постоянно координируют.

Она отказалась раскрывать детали о поставках из-за просьбы Киева, а если Россия увидит подробности поставок, то это «будет иметь военно-стратегические последствия».

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Германия попала в топ-3 мировых поставщиков оружия Украине. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может поставить Киеву оружие времен ГДР, поскольку украинская армия умеет его использовать. В то же время Politico сообщало, что лидер Германии задерживает поставки немецких танков. До начала полномасштабного вторжения РФ ФРГ категорически и последовательно отказывалась предоставлять Украине какое-либо оружие.

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