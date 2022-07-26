Переговоры между Германией и Чехией о советских танках для Украины близятся к завершению — Бербок 26 июля, 16:19 Глава немецкого МИД Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Переговоры между Германией и Чехией о передаче советских танков для Украины близятся к завершению, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В начале войны Германия предлагала передать современное западное оружие нескольким странам Европы в обмен на советскую технику, которую эти государства должны были отправить в Украину. Такую схему в Берлине назвали «круговой обмен». В некоторых странах (Словения, Греция), которые согласились на предложение Германии, такой обмен до сих пор не состоялся.

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Во время брифинга по итогам встречи с чешским министром иностранных дел Яном Липавским в Праге Бербок сообщила, что переговоры Германии и Чехии о «круговом обмене» находятся на «стадии завершения работы над совместным контрактом».

Липавский назвал «круговой обмен» техникой «важным символом и конкретным проектом, который показывает, насколько крепки взаимоотношения стран».

При этом чешский министр добавил, что оружие советского образца в европейских запасах кончается и уже не того качества. Поэтому он предложил Германии подумать о прямых поставках вооружений западного образца в Украину.

Ранее глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман поддержала прямую передачу танков Leopard 2 Украине.

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