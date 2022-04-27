«Война сплотила противников Путина». Западные СМИ об итогах знакового оборонного саммита в поддержку Украины на базе Рамштайн 27 апреля, 12:29 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Украины Алексей Резников (крайний справа) и глава Пентагона Ллойд Остин (второй слева) на консультациях в Германии, 26 апреля 2022 года (Фото:Міноборони України via Facebook)

26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии по инициативе США собрались представители оборонных ведомств более чем 40 стран мира, в том числе не из НАТО. Их усилия помогут скоординировать военную помощь и поддержку Украине в войне против России.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Авиабаза Рамштайн находится в 10 километрах западнее немецкого города Кайзерслаутерн (Рейнланд-Пфальц), является штаб-квартирой ВВС США в Европе и одной из крупнейших баз НАТО на континенте.



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Министр обороны США Ллойд Остин, ставший главным инициатором встречи, во вступительном слове назвал ее «исторической» и выразил уверенность в возможности победы Украины при должной международной поддержке. Консультации с участием главы Минобороны Украины Алексея Резникова прошли за закрытыми дверями, главными из известных итогов встречи стало решение оборонных чиновников всех 40 государств улучшить логистику и наращивать объемы помощи Украине, а также собираться для уточнения ее потребностей ежемесячно. А еще — долгожданное заявление Германии о решении наконец-то открыть дорогу поставкам тяжелой техники в Украину.

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НВ собрал самые интересные выдержки из публикаций мировых СМИ, которые анализируют детали и итоги встрече на базе в Рамштайне.

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Региональная общественная немецкая сеть SWR, вещание которой охватывает землю Рейнланд-Пфальц, где состоялась конференция министров обороны, особо отметила символичность локации их встречи. Немецкие журналисты подчеркивают, что представители Пентагона неслучайно собрали коллег именно на здешней авиабазе Рамштайн. «Во-первых, у авиабазы ​​есть логистические преимущества: все просто, здесь много места и она хорошо охраняется. Однако военный аэродром США также имеет символическое значение для войны в Украине. Рамштайн считается центральным хабом НАТО в этой войне», — напоминает SWR.

The Washington Post раскрыла дополнительные подробности встречи на авиабазе Рамштайн, проходившей за закрытыми дверями. Представителям оборонных ведомств собравшихся стран (в т.ч. не входящих в НАТО) показали подробные карты дислокации российских войск, сосредоточенных на юге и востоке Украины. Среди докладчиков были американские генералы Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, и Тод Уолтерс, главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. «Время не на стороне Украины, — заявил собравшимся Милли, выдержки из комментариев которого позже предоставили сопровождавшему его пулу журналистов. — Исход этой битвы зависит от людей в этом зале — прямо здесь и сейчас».

Помимо обсуждения поставок оружия Украине и усиления ее боеспособности, одной из тем встречи в Германии стали глобальные изменения, которые повлекло за собой российское вторжение. В частности финский бригадный генерал Сами Нурми напомнил, что агрессия РФ «все изменила» и среди его соотечественников поддержка членства Финляндии в НАТО возросла с 23% до 68%. Еще одно важное последствие войны, о котором рассказал WP неназванный представитель Минобороны США — «кладезь информации», которую американские военные получили «о тактике и порядках» в российской армии за время ее вторжения в Украину. «Мы называем это free chicken ["бесплатная курица"]. Разведсообществу потребовались бы многие годы, чтобы узнать, как они действуют — а теперь мы свободно получаем такую информацию ежедневно», — сказал чиновник, добавив, что это позволяет Пентагону «создавать досье, которые будут помогать нам еще долгие годы».

WP также подчеркивает, что по итогам конференции на базе Рамштайн и глава Пентагона Остин, и генерал Милли подтвердили надежды Вашингтона на то, что итогом войны станет существенное военное «ослабление» России. «Мы с самого начала ясно давали понять: мы действительно хотим сделать так, чтобы России было труднее угрожать своим соседям», — заявил Остин на пресс-конференции.

Издание обращает внимание и на то, что оборонный саммит в Германии состоялся на фоне очередного дипломатического тупика — поездки Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву, где он встретился с Путиным и Лавровым. WP констатирует, что «встреча лишь усилила сомнения в возможности успешных мирных переговоров в ближайшем будущем».

В то же время приезд на базу Рамштайн представителей государств, не входящих в НАТО (от Кении и Туниса до Японии) «стал частью усилий по расширению как реальной, так и символической поддержки Украины за пределами Европы и Альянса». «За столом переговоров присутствовали и представители нескольких других стран, таких как Израиль и Катар, хотя они не были включены в официальный список участников», — добавляет WP.

New York Times обращает внимание на тот факт, что именно на фоне встречи на авиабазе Рамштайн Германия заявила о готовности направить в Украину десятки бронированных зенитных установок Гепард. «Это серьезный сдвиг в политике страны, которая ранее колебалась [в вопросе поставок тяжелого оружия в Украину] из-за боязни спровоцировать Россию, — пишет NYT. — Заявление Германии, крупнейшей экономики Европы и одного из важнейших западных торговых партнеров России, стало одним из многих сигналов, указывающих на дальнейшую эскалацию войны и разочарование в дипломатии». Издание также расценивает такой шаг Германии как «серьезное подкрепление ужесточившихся посылов администрации Байдена, где заявляют, что хотят видеть не только поражение России в Украине, но и ее серьезное ослабление вследствие конфликта», развязанного Владимиром Путиным.

А главный предмет переговоров на базе Рамштайн — растущий поток западного оружия в Украину (теперь поставки включают гаубицы, боевые беспилотники, танки и боеприпасы) — NYT называет «еще одним признаком того, что война, которая в ожиданиях Путина должна была разделить его западных противников, вместо этого лишь больше сблизит их». «Путин никогда не предполагал, что мир сплотится вокруг Украины так быстро и уверенно», — заявил министр обороны США Ллойд Остин, обращаясь к своим коллегам из более чем 40 стран на авиабазе Рамштайне в Германии. Он добавил, что Путину «не удастся никого одурачить» своими «фальшивыми» требованиями и заявлениями о Донбассе. «Российское вторжение не имеет оправданий, как и российские зверства», — обобщил Ллойд мнение собравшихся на оборонном саммите.

CNN рассказал о важных практических последствиях конференции на авиабазе Рамштайн: в немецком Штутгарте Пентагон создал специальный центр управления, который будет координировать поставки и оптимизировать доставку военной помощи Украине — как с американской стороны, так и от союзников США. Штутгарт избран как штаб-квартира Европейского командования США (EUCOM), сообщил журналистам неназванный высокопоставленный представитель Пентагона 26 апреля.

Центр получил название EUCOM Control Center of Ukraine, руководить им назначили двухзвездного американского генерала. Наряду с американским персоналом, в его работу включены также сотрудники из 15 других стран — союзников США. Именно этот центр будет руководить сетью из более чем 40 государств, которые согласились помогать Украине, направили своих представителей на оборонный саммит на базе Рамштайн и договорились встречаться как минимум ежемесячно для обсуждения оборонных нужд Киева. Учрежденный США новый центр будет также тесно сотрудничать с «международным координационным центром доноров [помощи Украине]» (IDCC), который возглавляет один из британских генералов.

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