Нидерланды передадут Украине дополнительное оружие — Кулеба

18 мая, 16:09
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Кулеба поблагодарил Нидерланды за лидерство в укреплении обороноспособности Украины (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Кулеба поблагодарил Нидерланды за лидерство в укреплении обороноспособности Украины (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Нидерланды передадут Украине дополнительное оружие и технику.

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«Встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В Украину будут доставлены дополнительные вооружения и другое оборудование», — написал Кулеба в Twitter.

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Украинский министр поблагодарил Нидерланды за лидерство в укреплении обороноспособности Украины, а также реабилитации раненых украинских солдат.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1526875731023777793
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Ранее Оллонгрен говорила, что правительство Нидерландов приняло решение поставить в Украину бронированные самоходные гаубицы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещал, что Евросоюз не оставит Украину без военной помощи для защиты от российской агрессии.

https://www.youtube.com/embed/g181AY4317A
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Нидерланды Оружие Война в Украине Дмитрий Кулеба

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