Нидерланды передадут Украине дополнительное оружие — Кулеба 18 мая, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Кулеба поблагодарил Нидерланды за лидерство в укреплении обороноспособности Украины (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Нидерланды передадут Украине дополнительное оружие и технику.

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«Встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В Украину будут доставлены дополнительные вооружения и другое оборудование», — написал Кулеба в Twitter.

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Украинский министр поблагодарил Нидерланды за лидерство в укреплении обороноспособности Украины, а также реабилитации раненых украинских солдат.

Ранее Оллонгрен говорила, что правительство Нидерландов приняло решение поставить в Украину бронированные самоходные гаубицы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещал, что Евросоюз не оставит Украину без военной помощи для защиты от российской агрессии.

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