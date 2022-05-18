Нидерланды передадут Украине дополнительное оружие — Кулеба
Кулеба поблагодарил Нидерланды за лидерство в укреплении обороноспособности Украины (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Нидерланды передадут Украине дополнительное оружие и технику.
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«Встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В Украину будут доставлены дополнительные вооружения и другое оборудование», — написал Кулеба в Twitter.
Украинский министр поблагодарил Нидерланды за лидерство в укреплении обороноспособности Украины, а также реабилитации раненых украинских солдат.
Ранее Оллонгрен говорила, что правительство Нидерландов приняло решение поставить в Украину бронированные самоходные гаубицы.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещал, что Евросоюз не оставит Украину без военной помощи для защиты от российской агрессии.
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