«В этот решающий момент». Нидерланды этим летом не прекратят поставлять военную помощь Украине — премьер
Рютте говорил с Зеленским о зерновой сделке и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что его страна не перестанет поставлять военную помощь Украине этим летом.
«Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки нидерландской военной помощи не прекратятся», — написал он в Twitter после телефонного разговора с Зеленским.
Он добавил, что говорил с Зеленским о зерновой сделке и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева.
Зеленский в Twitter отметил, что обсудил с Рютте ход боевых действий, украинско-нидерландское оборонное сотрудничество и финансовую поддержку от ЕС.
«Подчеркнули важность скорейшего экспорта украинского зерна морем», — пишет президент.
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