«В этот решающий момент». Нидерланды этим летом не прекратят поставлять военную помощь Украине — премьер 28 июля, 23:08 Рютте говорил с Зеленским о зерновой сделке и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что его страна не перестанет поставлять военную помощь Украине этим летом.

«Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки нидерландской военной помощи не прекратятся», — написал он в Twitter после телефонного разговора с Зеленским.

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Он добавил, что говорил с Зеленским о зерновой сделке и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева.

Зеленский в Twitter отметил, что обсудил с Рютте ход боевых действий, украинско-нидерландское оборонное сотрудничество и финансовую поддержку от ЕС.

«Подчеркнули важность скорейшего экспорта украинского зерна морем», — пишет президент.

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