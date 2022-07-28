«В этот решающий момент». Нидерланды этим летом не прекратят поставлять военную помощь Украине — премьер

28 июля, 23:08
Рютте говорил с Зеленским о зерновой сделке и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Рютте говорил с Зеленским о зерновой сделке и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что его страна не перестанет поставлять военную помощь Украине этим летом.

«Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки нидерландской военной помощи не прекратятся», — написал он в Twitter после телефонного разговора с Зеленским.

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Он добавил, что говорил с Зеленским о зерновой сделке и ракетных обстрелах портов Одессы и Николаева.

https://twitter.com/MinPres/status/1552701497552560130

Зеленский в Twitter отметил, что обсудил с Рютте ход боевых действий, украинско-нидерландское оборонное сотрудничество и финансовую поддержку от ЕС.

«Подчеркнули важность скорейшего экспорта украинского зерна морем», — пишет президент.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1552699736469241856?s=20&t=zXJVI35-aoWHj638u5htzg
https://www.youtube.com/embed/3TVN2tZdyEA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Нидерланды Помощь Марк Рютте Владимир Зеленский

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