«Столько, сколько будет необходимо». НАТО продолжит поставлять Украине оружие — Столтенберг

31 марта, 15:50
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса продолжат поставлять оружие для Украины для противодействия российской агрессии.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«Страны НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности», — сказал он во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

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Он напомнил, что страны НАТО поставляли оружие в Украину и до начала развязанной Россией войны.

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«И после вторжения Альянс выступил за продолжение этого. Больше членов Альянса начали поставлять оружие, военную помощь, гуманитарную и финансовую помощь в Украину», — подчеркнул он.

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При этом Столтенберг ушел от ответа на вопрос, будет ли НАТО поставлять в Украину наступательное оружие и технику. Генсек также отметил, что Альянс предоставляет помощь Украине, чтобы усилить ее позиции за столом переговоров с Россией.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   НАТО Оружие Российская агрессия Йенс Столтенберг Война в Украине

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