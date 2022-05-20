Перед отправкой в Украину. Минобороны США показало погрузку бронетранспортеров М113

20 мая, 18:56
Цей матеріал також доступний українською
Погрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия. (Фото:Department of Defense/Twitter)

Погрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия. (Фото:Department of Defense/Twitter)

Минобороны США показало погрузку бронетранспортеров М113 перед отправкой в Украину.

Война России против Украины — главные события 20 мая

«Солдаты 3-я пехотной дивизии загружают бронетранспортеры М113, направляющиеся в Европу для поддержки военной помощи Украине», — говорится в сообщении Twitter.

Видео дня

Погрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1527590002586226696
Читайте также:
Дарья Каленюк
Дарья Каленюк
Ленд-лиз. Получат ли теперь украинцы необходимое современное оружие?

19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов, ранее его одобрила Палата представителей. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия.

9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

https://www.youtube.com/embed/BHnoT32rYt4
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Пентагон Минобороны США Бронетранспортер Война в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X