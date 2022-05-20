Перед отправкой в Украину. Минобороны США показало погрузку бронетранспортеров М113
Погрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия. (Фото:Department of Defense/Twitter)
Минобороны США показало погрузку бронетранспортеров М113 перед отправкой в Украину.
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«Солдаты 3-я пехотной дивизии загружают бронетранспортеры М113, направляющиеся в Европу для поддержки военной помощи Украине», — говорится в сообщении Twitter.
Погрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.
19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов, ранее его одобрила Палата представителей. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.
Это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия.
9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
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