«Нельзя победить со 100 танками». Украина предлагает Германии принять закон о ленд-лизе по примеру США — посол Мельник 1 мая, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin/Посольство Украины в ФРГ)

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что закон о ленд-лизе по примеру США и долгосрочный союз с Германией стали бы важными факторами в войне, которую развязала РФ.

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Об этом он сказал в интервью Bild.

По словам Мельника, сейчас важны не только поставки вооружения, но и переосмысление событий.

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«Мы хотим скорейшего экспорта 88 танков Leopard, 100 боевых машин пехоты типа Marder, самоходных гаубиц и многое другое. Но самое важное — это переосмысление в сознании людей. Мы являемся свидетелями самой большой войны в Европе за последние 80 лет. Вы больше не можете победить с 30 или 100 танками. Такой немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны», — заявил дипломат.

Он добавил, что решение предоставить Украине Gepard правильное, но этого недостаточно, тем более, к зенитным самоходным установкам не хватает боеприпасов.

«Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, Gepard уже 40 лет. Чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение», — подчеркнул Мельник.



28 апреля Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. До полномасштабного вторжения РФ в Украину ФРГ последовательно и категорически отказывалась предоставлять Киеву оружие. Теперь документ позволяет Берлину «поставлять Украине эффективное, в том числе тяжелое оружие и сложные системы немецкого производства». Экспорт вооружений должен обсуждаться в тесном обмене мнениями с партнерами по НАТО.

Такое решение было принято на фоне неоднозначной позиции канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставок и критики в его адрес внутри ФРГ. Сам Шольц отверг упреки лидеров оппозиции в том, что проявляет нерешительность по поводу поставок тяжелых вооружений Украине, и заверил, что принимает решения «быстро и в координации с нашими союзниками».

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. 28 апреля 2022 года Палата представителей США окончательно поддержала ленд-лиз для Украины.



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