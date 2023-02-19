Главнокомандующий силами НАТО в Европе поддерживает предоставление Украине F-16 и дальнобойных ракет — Politico 19 февраля, 10:14 Кристофер Каволи (Фото:@ModGovGe / Twitter)

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи выступил в поддержку предоставления Украине истребителей F-16 и ракет большого радиуса действия типа ATACMS, пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что в пятницу, 17 февраля, американский генерал провел закрытый брифинг с более чем 10 законодателями США.

По словам пятерых собеседников Politico, которые присутствовали на заседании, у Каволи спрашивали, помогут ли истребители F-16 в победе Украины над Россией, на что он ответил «Да».

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Вопрос о F-16 был частью большей дискуссии о войне России против Украины. Каволи также сказал, что украинским военным нужны ракеты большого радиуса действия, чтобы они подвергали риску российские штабы и тыловые линии снабжения.

Как пишет Politico, Каволи заявлял и о том, что США и их союзники должны прислать Украине самое современное вооружение. Речь шла о самолетах, беспилотниках и ракетах с дальностью полета более 100 километров, таких как ATACMS.

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26 января Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставки сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».

Однако позже президент США Джо Байден негативно ответил на вопрос, будет ли поставлять страна F-16 Украине. При этом он не детализировал свои слова.

Относительно поставок ATACMS в Украину заместитель главы Пентагона Колин Каль заявлял, что США придерживаются позиции «согласны не соглашаться». CNN со ссылкой на источники писало, что на фоне этого британские официальные лица более открыты для предоставления украинским военным подобных систем.

Инфографика: NV