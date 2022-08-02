«Они в неудовлетворительном состоянии». Испания отменяет поставку в Украину танков Leopard 2 августа, 16:28 Танк Leopard (Фото:Broń Pancerna/www.flickr.com)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство не будет передавать танки Leopard Украине из-за их неудовлетворительного состояния.

Об этом сообщает El Mundo.

«Я уже могу вам сказать, что Leopard, которые много лет не использовались в Сарагосе, не представляется возможным (отправлять их на войну в Украину), потому что они находятся в абсолютно неудовлетворительном состоянии», — заявила Роблес.

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Она добавила, что танки были протестированы, и Минобороны Испании пришли к выводу, что они могут представлять риск для людей.

Ранее СМИ сообщали, что Испания ведет переговоры о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2A4 и 20 боевых танков M113.

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