Глава Еврокомиссии призвала страны-члены ЕС быстро предоставить Украине оружие 18 апреля, 04:33 Цей матеріал також доступний українською Фон дер Ляйен заявила, что не делает различий между тяжелым и легким оружием, которое получает Украина (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены ЕС быстро поставить Украине системы вооружений.



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В интервью Bild чиновница заявила, что это относится ко всем государствам-членам Европейского союза.

«Те, кто может, должны действовать быстро, потому что только так Украина сможет выжить в острой оборонительной битве против России», — добавила фон дер Ляйен.

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Глава Еврокомиссии также призвала европейских лидеров не откладывать принятие решения из-за различий в категориях военной помощи.

«Я не делаю различий между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить все, что ей нужно для защиты, и то, с чем она может обращаться», — резюмировала фон дер Ляйен.

В том же интервью она заявила, что экспорт в РФ уже рухнул на 70%, а следующая цель европейских санкций — Сбербанк.



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