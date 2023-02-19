«Это парадокс». Боррель призвал вместо массы аплодисментов предоставлять Украине больше оружия 19 февраля, 12:35 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что украинцы нуждаются в меньшем количестве аплодисментов, но в большей поставке вооружения.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.



Боррель отметил, что война России против Украины происходит на европейской территории и оказывает влияние на весь мир.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и украинцы получают массу аплодисментов, но недостаточно амуниции. Это парадокс. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и больших поставок вооружения. Украина борется, отдавая самую высокую цену жизнью, но эта война происходит на европейской территории, затрагивая нас и оказывая глобальный эффект на весь мир», — сказал дипломат.

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По его словам, есть три основных вызова: «наш авторитет как мирового игрока, наша стратегическая ответственность за безопасность и оборону, наше взаимодействие с партнерами для сохранения или перестройки сотрудничества с глобальным Югом».

Ранее Жозеп Боррель призвал страны Европы как можно скорее передать украинским военным танки. Он считает, что исход войны России против Украины будет разрешаться весной и летом 2023 года.