«Нет времени на дискуссии». В оборонном комитете Бундестага раскритиковали Шольца из-за отсутствия поставок оружия в Украину 18 апреля, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за неготовность быстро поставить Украине тяжелое вооружение.

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В комментарии Welt она заявила, что Шольц не озвучивает свои планы по поставкам оружия Киеву.

«Я просто думаю, что у нас нет времени на дискуссии по этому вопросу», — заявила глава комитета, добавив, что речь идет не только об Украине, но также и о всей Европе.

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Штрак-Циммерманн добавила, что Шольц выразил желание выделить Украине больше денег, но, по ее словам, для победы нужны не деньги, а оружие.

«Я хотела бы, чтобы канцлер еще раз ясно сказал, что деньги есть. И с другой стороны, Германия готова поставить тяжелое вооружение», — подчеркнула она.

15 апреля источник в немецком правительстве сообщил Reuters, что канцлер Олаф Шольц хочет выделить 2 млрд евро на новую военную технику для Украины.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уверял, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало «философии безопасности» страны.

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