Зеленский предложил партнерам опыт Украины для безопасностной миссии в Ормузском проливе

Поскольку Украина осуществляла миссию безопасности в рамках боевых действий против России в Черном море, то может предложить свой опыт для международной миссиипо обеспечению безопасности корабле в Ормузском проливе .

Об этом 17 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский на онлайн-заседании по вопросу свободы судоходства в Ормузском проливе

«Во-первых, нужно определить, что именно в Ормузе зависит от нас всех, а что — от США. Также важно привлечь страны Ближнего Востока так, чтобы были учтены их общие интересы. Ключевой принцип — после войны безопасность должна усилиться, а не ослабнуть», — сказал он.

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Кроме того, как заявил президент Зеленский, необходимо в самом скором времени организовать встречу украинской и международных военных команд.

«Во-вторых, нужно как можно скорее организовать встречу наших военных команд и проработать все критические аспекты того, как могла бы работать миссия по обеспечению безопасности в Ормузе и какой опыт может предложить каждая из сторон. Украина уже осуществляла очень похожую миссию в Черном море», — сказал глава украинского государства.

Как заявил президент Зеленский, у украинцев успешный опыт противодействия морской агрессии.

«Россия также пыталась заблокировать наше море, и у нас есть опыт сопровождения торговых судов, разминирования, защиты от воздушных атак и общей координации таких операций. Украинцы уже работают в регионе Персидского залива над обеспечением безопасности в воздухе. Мы также можем способствовать обеспечению безопасности на море», — подытожил глава украинского государства.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Впоследствии Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о двухнедельном прекращении огня с США.

Однако уже 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры с Ираном в Исламабаде завершились безрезультатно. Трамп после этого заявил, что США заблокируют Ормузский пролив и будут перехватывать все суда, которые «оплатили сбор Ирана».

17 апреля Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

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Инфографика: NV

В свою очередь Трамп заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.

14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана при посредничестве США.

Что касается Ормузского пролива, то 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Впоследствии Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о двухнедельном прекращении огня с США.