Иранские СМИ заявили, что танкер подорвался на мине в Ормузском проливе (Фото: REUTERS/Stringer)

Иранские провластные СМИ Ирана в воскресенье, 26 июля, распространили информацию о том, что в Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине.

Об этом сообщило, в частности, пропагандистское агентство Tasnim.

Оно утверждает, что танкер наткнулся на морскую мину «после того, как отклонился от маршрута, определенного Тегераном».

Реклама

Ранее иранские власти заявляли, что суда в Ормузском проливе должны придерживаться объявленного ими маршрута, иначе «они будут нести ответственность за последствия».

24 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации войны с Ираном —когда президент Дональд Трамп рассматривал такую возможность во время встречи в Белом доме.

22 июля Дональд Трамп заявил, что каждый раз, когда Иран будет атаковать судно в Ормузском проливе, США будут уничтожать мост или электростанцию.

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране и поразили более 140 целей. Операция была проведена в ответ на обстрел силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе.

8 июля Центральное командование США (CENTCOM) провело новую серию авиаударов по южным регионам Ирана в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

14 июля Иран ударил ракетами и беспилотниками по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Тегеране тогда заявили, что эти атаки стали ответом на удары США.

15 июля Центральное командование США сообщило, что Штаты возобновили морскую блокаду Ирана.

17 июля Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года. Тогда КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе на востоке Сирии, однако, по сообщениям сирийских источников, военная база не пострадала.

Также 17 июля американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране. Главной целью атак был город Бендер-Аббас, где расположены штаб и главная база ВМС Ирана.

Реклама:

В ночь на 23 июля США начали наносить новые удары по военным объектам Ирана.