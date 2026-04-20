Иран высмеял призывы Евросоюза открыть Ормузский пролив

Об этом сообщает Politico.

Каллас отметила, что по международным правилам движение через такие водные пути, как Ормузский пролив, должно оставаться открытым и свободным для прохода.

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Она также добавила, что введение любых сборов за транзит создаст опасный прецедент для системы международного морского судоходства, поэтому Ирану стоит отказаться от идеи брать плату за транзит.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя словая Каллас, заявил, что слова о международном праве со стороны ЕС «выглядят как лицемерие».

«То самое „международное право“? ЕС вспоминает о нем, когда хочет поучать других, но при этом молча поддерживает войну США и Израиля и не замечает того, что происходит с иранцами. Оставьте свои поучения, ведь Европа постоянно говорит одно, а делает другое, поэтому слова о международном праве выглядят как лицемерие», — написал он.

При этом он также заявил, что ни одно международное правило «не запрещает» Ирану как прибрежной стране действовать так, чтобы не допустить использования Ормузского пролива для военных действий против него. Он также отметил, что полностью свободный проход через пролив сейчас невозможен, поскольку действия США и Израиля привели к присутствию американских военных сил вблизи этого района.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

Президент Дональд Трамп впоследствии отметил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки к иранским портам или из них.

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В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.

18 апреля спикер Центрального штаба Ирана Хатам аль-Анбия заявил, что Иран возвращает жесткий контроль над Ормузским проливом из-за продолжения блокады со стороны США.