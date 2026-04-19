Спикер парламента Ирана назвал перемирие поражением США

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что прекращение огня является победой для Тегерана, поскольку США не смогли достичь своих ключевых целей в конфликте.

Об этом он сказал в эфире государственных СМИ Ирана, его слова приводит The New York Times.



«Когда враг не может достичь своих целей, это означает, что он потерпел поражение», — заявил Галибаф.

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По словам иранского политика, США и Израиль не смогли ни свергнуть иранскую власть, ни сформировать международную коалицию для установления контроля над Ормузским проливом. Именно это, по его мнению, позволяет Тегерану говорить о стратегическом успехе, несмотря на превосходство противников в ресурсах и вооружении.

В то же время Галибаф признал, что Иран не уничтожил своего противника и что США и их союзники сохраняют финансовое и военное преимущество. Однако он настаивает, что в политическом и стратегическом смысле именно Вашингтон потерпел неудачу.

Инфографика: NV

Накануне в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что с этого вечера Ормузский пролив снова закрыт, а любое судно, которое приблизится к водному пути, — будет атаковано.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

Президент Дональд Трамп впоследствии подчеркнул, что, хотя Ормузский пролив и открыли для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.

В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.