Пентагон оценивает, что на разминирование Ормузского пролива может уйти полгода — AP

23 апреля, 08:31
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На разминирование Ормузского пролива понадобится шесть месяцев, заявили в Пентагоне (Фото: REUTERS/Stringer)

На разминирование Ормузского пролива понадобится шесть месяцев, заявили в Пентагоне (Фото: REUTERS/Stringer)

Министерство обороны США оценивает, что на разминирование Ормузского пролива, вероятно, понадобится шесть месяцев. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Представители Пентагона сделали такое заявление во вторник, 21 апреля, во время закрытого брифинга в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей.

Анонимный собеседник сказал, что заседание оставило больше вопросов, чем ответов, поскольку законодатели пытались выяснить стоимость войны против Ирана и ее цели.

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Законодатели также задали вопросы, на которые так и не получили ответы. В частности, относительно удара по школе в Иране в начале войны.

17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Великобритания, Франция и другие международные партнеры разработали совместный план для защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

Перед этим президент Владимир Зеленский предложил партнерам опыт Украины в Черном море для миссии по безопасности в Ормузском проливе.

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21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

В то же время он приказал вооруженным силам США продолжать блокаду портов Ирана и «оставаться готовыми и способными к действиям».

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Трамп считает, что отмена американской блокады на иранские порты сделает невозможным заключение сделки с Тегераном.

Иран отверг перемирие США и заявил о готовности прорвать блокаду Ормузского пролива силой. В Тегеране считают, что продление перемирия позволит США нанести новый удар по Ирану.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Ормузский пролив война США в Иране война против Ирана Пентагон Иран

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