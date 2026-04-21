Грузовое судно в Персидском заливе, недалеко от Ормузского пролива (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Блокаду Ормузского пролива Соединенными Штатами обошли по меньшей мере 26 судов иранского «теневого флота». Об этом сообщает аналитический центр Lloyd’s List Intelligence 20 апреля.

Отмечается, что с 13 апреля Персидский залив покинули 11 танкеров, загруженных иранским грузом.

Хотя американские военные утверждают, что заставили развернуться более 20 судов и «полностью остановили» иранскую торговлю, данные Lloyd’s List Intelligence свидетельствуют о постоянном движении судов «теневого флота», курсирующих в и из Персидского залива на Ближнем Востоке.

Реклама

Как пишет The Guardian, согласно морским данным, с начала американской блокады пролива 26 судов продолжали заходить в иранские порты и выходить из них, экспортируя грузы иранского происхождения.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий Соединенных Штатов.

Дональд Трамп впоследствии подчеркнул, что, хотя Ормузский пролив и открыли для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.

В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.

18 апреля спикер Центрального штаба Ирана Хатам аль-Анбия заявил, что Иран возвращает жесткий контроль над Ормузским проливом из-за продолжения блокады со стороны США.

21 апреля американский президент заявил, что не собирается отменять блокаду пролива, «пока не будет соглашения». По его словам, из-за этих ограничений Иран сейчас «теряет 500 млн долларов в день», что, по его мнению, является «несовместимым с выживанием даже в краткосрочной перспективе».