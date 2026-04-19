В Иране пригрозили расстреливать суда, которые будут приближаться к Ормузскому проливу

В заявлении КСИР говорится, что приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с противником (Фото: REUTERS)

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что с этого вечера Ормузский пролив снова закрыт, а любое судно, которое приблизится к водному пути, — будет атаковано

Об этом сообщают CNN и NBC News.

В заявлении КСИР говорится, что приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с противником, а любое судно, которое нарушит установленные правила, подвергнется обстрелу.

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По версии иранской стороны, решение снова закрыть пролив приняли после того, как США, несмотря на договоренности о прекращении огня, не сняли военно-морскую блокаду иранских судов и портов. В КСИР заявили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока эта блокада не будет прекращена.

Иранские военные также предупредили, что судам не следует покидать места стоянки в Персидском заливе и Оманском море. Кроме того, в Тегеране призвали владельцев кораблей ориентироваться только на официальные сообщения из Ирана, заявив, что слова президента США Дональда Трампа «не заслуживают доверия».

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

Президент Дональд Трамп впоследствии отметил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки к иранским портам или из них.

В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.



