Прорыва не произошло. Иран отверг предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом

Иран не захотел делить контроль над Ормузским проливом с Оманом (Фото: Razieh Poudat/ISNA/via WANA)

Иран отклонил предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом , которое давало бы надежду на определенный дипломатический прорыв.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника в среду, 29 июля.

Накануне Оман представил Ирану предложение о совместном управлении Ормузским проливом. Согласно этому плану, судоходные компании должны были бы вносить добровольные взносы. Таким образом, Тегеран не обладал бы монопольным контролем над проливом. Государства Персидского залива поддержали план Омана.

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Однако иранский собеседник Reuters заявил, что у такого плана не было никаких шансов на успех. «Иран и Оман должны управлять Ормузским проливом между собой, исходя из своих зон контроля, без привлечения других государств», — подчеркнул он, имея в виду США и Саудовскую Аравию.

Чиновник также утверждал, что Иран уважает Оман и считает его «важным соседом и посредником», но настаивал на том, что договоренность 50/50, по которой контроль будет поделен поровну между двумя странами, якобы не отвечает интересам Тегерана.

27 июля, после того как президент США Дональд Трамп прекратил двухнедельную кампанию по нанесению ударов по Ирану, официальный Тегеран заявил, что по-прежнему контролирует Ормузский пролив и не стремится возобновлять мирные переговоры с Соединенными Штатами.

24 июля издание Axios сообщило, что после почти двух недель ежедневных атак Дональд Трамп приказал американским военным прекратить бомбардировки Ирана.