Прорыва не произошло. Иран отверг предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом

29 июля, 16:58
Google Читайте NV в Google
Иран не захотел делить контроль над Ормузским проливом с Оманом (Фото: Razieh Poudat/ISNA/via WANA)

Иран не захотел делить контроль над Ормузским проливом с Оманом (Фото: Razieh Poudat/ISNA/via WANA)

Иран отклонил предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузским проливом, которое давало бы надежду на определенный дипломатический прорыв.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника в среду, 29 июля.

Накануне Оман представил Ирану предложение о совместном управлении Ормузским проливом. Согласно этому плану, судоходные компании должны были бы вносить добровольные взносы. Таким образом, Тегеран не обладал бы монопольным контролем над проливом. Государства Персидского залива поддержали план Омана.

Реклама

Читайте также:
Командующий войсками США на Ближнем Востоке считает, что бить по району Ормузского пролива уже неэффективно — Axios

Однако иранский собеседник Reuters заявил, что у такого плана не было никаких шансов на успех. «Иран и Оман должны управлять Ормузским проливом между собой, исходя из своих зон контроля, без привлечения других государств», — подчеркнул он, имея в виду США и Саудовскую Аравию.

Чиновник также утверждал, что Иран уважает Оман и считает его «важным соседом и посредником», но настаивал на том, что договоренность 50/50, по которой контроль будет поделен поровну между двумя странами, якобы не отвечает интересам Тегерана.

Читайте также:
Глава МИД Ирана после разговора с Сибигой заявил, что Тегеран не стремится к эскалации, но потребовал компенсации за ущерб

27 июля, после того как президент США Дональд Трамп прекратил двухнедельную кампанию по нанесению ударов по Ирану, официальный Тегеран заявил, что по-прежнему контролирует Ормузский пролив и не стремится возобновлять мирные переговоры с Соединенными Штатами.

24 июля издание Axios сообщило, что после почти двух недель ежедневных атак Дональд Трамп приказал американским военным прекратить бомбардировки Ирана.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Иран Ближний Восток война против Ирана Ормузский пролив

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies