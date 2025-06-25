На пике 12-дневного противостояния Израиля и Ирана в центре мирового внимания оказался Ормузский пролив — узкий и стратегически важный водный путь, который является «выходом» из Персидского залива и через который транспортируется 20% мировых поставок нефти и газа.

На фоне войны с Израилем, в которой сейчас продолжается фаза шаткого перемирия, Иран угрожал заминировать Ормузский пролив, а следовательно и заблокировать его для прохода кораблей.

The New York Times отмечает, что именно такой шаг мог бы быть одним из путей ответа Ирана на американские удары по трем его ядерным объектам. Поэтому, по информации издания, на встречах в Белом доме высокопоставленные военные чиновники США поднимали вопрос о необходимости подготовки к такой угрозе. Ведь в таком случае Иран заблокировал бы не только транспортные пути для нефтегазовых поставок, но и корабли ВМС США в Персидском заливе. Иран до сих пор обладает мощным военно-морским флотом, который в основном избежал атак Израиля, а США удерживают на Ближнем Востоке до 40 000 военнослужащих, напоминает NYT.

«Иран стратегически слабее, но в оперативном плане все еще смертельно опасен в этом регионе [на Ближнем Востоке], тогда как американские военные все еще дислоцированы по всей этой части мира», — цитирует издание Брайана Катулиса, старшего научного сотрудника Института Ближнего Востока.

Через Ормузский пролив проходит 25% мировой добычи нефти и 20% мировых потоков сжиженного природного газа, поэтому блокирование транзита энергоносителей полезных ископаемых в этой точке привело бы к резкому росту цен на нефть и газ. Львиная доля этих ресурсов попадает в страны Азии, а это означает, что страны региона, скорее всего, серьезно бы пострадали от любой формы блокирования Ормузского пролива, тогда как США и остальной мир ощутили бы последствия прежде всего в росте цен на энергоносители.

В своей инфографике NV рассказывает самые важные факты об Ормузском проливе.

Инфографика: NV

Ормузский пролив имеет ширину от 55 до 95 км и соединяет Персидский залив с Оманским, выходящим далее в Аравийское море Индийского океана. Северное побережье Ормузского пролива контролирует Иран, а южное — Объединенные Арабские Эмираты и Оман (через эксклав Мусандам).

Ширина: до 95 км

Длина: 195 км

Глубина: до 229 м

Ширина судоходных путей: 3 км

20% мировых поставок нефти и газа происходят через Ормузский пролив.

Закрытие пролива хотя бы на один день вероятно увеличило бы цены на нефть до $120−150 за баррель.

В 2024 году по Ормузскому проливу транспортировалось около 16,5 млн баррелей нефти в день.

По состоянию на 2023 год Ормузский пролив занимал второе место в мире среди морских путей транзита нефти.

Общий объем мировой морской торговли в 2023 году составлял 77,5 млн баррелей в день.

Страны, откуда сырая нефть и газовый конденсат больше всего транспортировалась через Ормузский пролив в I кв. 2025 года

Саудовская Аравия — 5,5 млн баррелей в день,

Ирак — 3,2 млн,

ОАЭ — 1,9 млн,

Иран — 1,4 млн,

Кувейт — 1,3 млн,

Катар — 0,6 млн,

другие страны — 0,3 млн.

Основные направления транспортировки сырой нефти и газового конденсата в I кв. 2025 года:

Китай -5 , 4 млн баррелей в день,

, 4 млн баррелей в день, Индия -2 , 1 млн,

, 1 млн, Южная Корея -1 , 7 млн,

, 7 млн, Япония -1 , 6 млн,

, 6 млн, США -0 , 4 млн,

, 4 млн, другие страны -0 , 6 млн.

Движение по Ормузскому проливу ни разу полностью не блокировалось, однако несколько раз нарушалось в результате военных столкновений. Иран неоднократно использовал угрозу закрыть пролив как аргумент в конфликтах, в частности с США.