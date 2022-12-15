Атакуют Украину с 2014 года. Россия в обход санкций закупила у западных компаний детали для дронов Орлан-10 — СМИ 15 декабря, 19:37 Российский беспилотный летательный аппарат Орлан-10 (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Во время полномасштабной войны и вопреки санкциям, западные компании продолжают поставлять России комплектующие для беспилотников Орлан-10, которыми страна-агрессора атакует Украину. Об этом говорится в совместном расследовании Reuters, Британского института оборонных исследований (RUSI) и российского издания Важные истории.



Россия использует Орланы с 2014 года для разведки и наведения огня. С дронов могут перехватывать переговоры и глушить мобильную связь. Также с Орланов украинским военным рассылали пропагандистские сообщения. Reuters называет Орлан относительно низкотехнологичным «дешевым убийцей». Со ссылкой на украинских военных агентство пишет, что он направил много из около 20 тысяч выпущенных Россией в 2022 году артиллерийских снарядов по украинским позициям, убивая до 100 бойцов в день.

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Журналисты и сотрудники института выяснили, что с января по октябрь 2022 года производитель Орланов — российский Специальный технологический центр (СТЦ) — через фирмы-посредники из США, Китая и других стран приобрел западные составляющие на сумму более $25 миллионов. Сам Центр с 2016 года находится под санкциями США.

По данным журналистов, беспилотник состоит преимущественно из иностранных компонентов. RUSI установил, что речь идет, в частности, о продукции от американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

Часть иностранных компонентов для производства дронов (примерно на 300 миллионов рублей с января по май) СТЦ закупил у российской сети Ситилинк, а основным поставщиком электроники является петербургская компания СМТ-Айлогик, говорится в расследовании. В прошлом году СТЦ обеспечил этой фирме около 80% выручки. В то же время СМТ-Айлогик получала западные компоненты от гонконгской компании фирмы Asia Pacific Links, выяснили журналисты. Ею владеет россиянин Александр Трофимов, проживающий в Торонто.

Также компоненты для Орланов СМТ-Айлогик покупала у американской фирмы Ik Tech, основателем которой является россиянин с американским гражданством Игорь Каждан. С 2018 по 2021 год Ik Tech поставила в Россию товаров на $2,2 миллиона. Среди них было почти 1400 процессорных модулей производства Gumstix. Их обнаружили после российских обстрелов в Украине среди обломков Орланов.

В феврале, за две недели до полномасштабного вторжения РФ, Каждана арестовали по обвинению в контрабанде продукции военного и двойного назначения в Россию. Он признался, что начал вести бизнес с российскими фирмами в 2016 году в обход экспортных ограничений.

Производители иностранных комплектующих, ответившие на запросы журналистов, заявили, что строго соблюдают санкции и не знают о поставках своей продукции в Россию. В американской компании Gumstix пообещали провести расследование.

В RUSI подытожили: такой импорт, вероятно, позволит вооруженным силам РФ поддерживать и расширять производство «самого успешного в стране БПЛА». Там привели пункты, что правительства стран должны сделать, если хотят «замедлить поставки для критически важных российских военных программ, таких как Орлан-10».

Ранее журналисты Reuters выяснили, что, несмотря на западные санкции, Россия продолжает импортировать полупроводники через фирмы-прокладки, зарегистрированные в Турции, Гонконге и Эстонии.