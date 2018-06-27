Организация по запрещению химоружия получила право определять виновных в химатаках

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила полномочия называть виновных за нападения с применением запрещенных токсичных боеприпасов.

Соответствующее решение было принято на специальной сессии государств-членов ОЗХО в Гааге, передает Reuters.

Голосование инициировала Великобритания после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Ее инициативу поддержали 82 страны, включая США и страны ЕС, против – 24, в том числе Россия, Иран, Сирия и их союзники.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что новые полномочия предоставят возможность ОЗХО "не просто устанавливать факт использования химического оружия, но также указать пальцем на организацию, государство, которое, по их мнению, несет ответственность".

Несмотря на то, что использование химического оружия запрещено на международном уровне, с 2012 года оно неоднократно было использовано в сирийской войне, а также в Ираке, Малайзии и Великобритании.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на скамье в британском городе Солсбери.

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Специалисты определили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе.

Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

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Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет. Россия же отвергает все обвинения.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипаль пришли в себя, позже их выписали из больницы.

Отравление в Солсбери повлекло дипломатический бойкот России со стороны многих стран мира.