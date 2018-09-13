Организации освобождения Палестины готова прекратить любое сотрудничество с США

Организация освобождения Палестины обдумывает возможность полного прекращения сотрудничества с США.

Как передает DW, об этом заявила представительница ООП Ханан Ашрави.

По ее словам, подобный шаг обсудят участники ближайшего заседания Центрального совета организации.

Власти США сократили объем финансовой помощи Палестинской автономии на 2018 год примерно на 500 млн долларов. 10 сентября США решили закрыть представительство ООП в Вашингтоне. По словам официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, "руководство ООП осудило американский план мирного урегулирования и отказалось поддержать усилия администрации США, направленные на достижение мира" между палестинцами и израильтянами.

Генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Эрекат расценил закрытие офиса организации как "опасную эскалацию" и назвал политику Белого дома "коллективным наказанием" палестинского народа.

США напрямую переняли все позиции израильского правительства, подчеркнула Ашрави, назвав его "самым радикальным" и "наиболее неуступчивым" в истории Израиля.

Отношения между администрацией США и Палестинской автономией ухудшились после того, как Дональд Трамп объявил о решении США признать Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство.

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