“Органы пропаганды”: во Франции правящая партия отказала в аккредитации RT и Sputnik Сегодня, 21:41 43 Цей матеріал також доступний українською AndyLeungHK/pixabay.com Российским СМИ отказали в аккредитации AndyLeungHK/pixabay.com

Во Франции партия президентского большинства Вперед, республика не предоставит аккредитации сотрудникам российских государственных СМИ RT и Sputnik для освещения выборов в Европарламент.

Об этом заявил директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне, сообщает Le monde.

По словам Сежурне, данные СМИ - “это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля”.

Политик отметил, что в России "тратят больше миллиона евро каждый месяц" на распространение фейковых новостей.