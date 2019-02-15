“Органы пропаганды”: во Франции правящая партия отказала в аккредитации RT и Sputnik
Сегодня, 21:41
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Во Франции партия президентского большинства Вперед, республика не предоставит аккредитации сотрудникам российских государственных СМИ RT и Sputnik для освещения выборов в Европарламент.
Об этом заявил директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне, сообщает Le monde.
По словам Сежурне, данные СМИ - “это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля”.
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Политик отметил, что в России "тратят больше миллиона евро каждый месяц" на распространение фейковых новостей.