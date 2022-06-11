Организаторы «суда» над иностранными военными ВСУ прекрасно понимают юридическую ничтожность этого судилища — Верещук 11 июня, 15:50 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

«Суд» над тремя иностранцами, проходящими службу в ВСУ, проведенный боевиками так называемой «ДНР», не имеет юридической силы.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«Во временно оккупированном Донецке фиктивный суд террористов вынес „приговор“ трем военнослужащим Вооруженных Сил Украины: Эйдену Эслину, Шону Пиннеру, Саадуну Брагиму. Они иностранцы, но от этого не перестают быть украинскими военнослужащими. Организаторы прекрасно понимают юридическую ничтожность их судилища и его последствий. Даже российский суд не стал пачкаться таким судебным процессом и передал это группе самозванцев в Донецке», — отметила министр.

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Их цель — терроризировать западное общественное мнение из-за угрозы расстрела трех заложников, заявила Верещук.

«Но мы не должны вестись на истерики самозванцев. Что там на уме у террористов, конечно, я не знаю. Впрочем, что-то подсказывает, что, в конце концов, так или иначе, рано или поздно этих трех военнослужащих мы обменяем, или они иным образом попадут домой», — написала она и добавила, что Украина имеет дело с профессиональными террористами, которые действуют рационально.

«Поэтому с ними следует разговаривать спокойно и профессионально. Потому что они хорошо понимают, к каким непоправимым последствиям для них и для россиян могут привести ошибочные действия в отношении этих трех наших военнослужащих», — отметила Ирина Верещук.

9 июня «верховный суд» террористической организации «ДНР» объявил о смертном приговоре трем военнослужащим Вооруженных Сил Украины — британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну. Их назвали «наемниками», которые собирались захватить власть и «свергнуть конституционный строй ДНР». МИД Украины и Великобритании заявили, что бойцы являются военнопленными, а приговор — фиктивный.

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