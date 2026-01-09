Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц осудили атаку ракетой Орешник по Львову , сообщает Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

Отмечается, что лидеры трех стран провели телефонный разговор, чтобы скоординировать вопросы внешней политики.

Они назвали атаку Орешником по Украине «неприемлемой эскалацией».

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По словам представителя Стармера, премьер уверен, что «Россия использовала фальшивые обвинения для оправдания атаки».

Инфографика: NV

Ранее высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что использование Россией ракеты Орешник является явной эскалацией против Украины и «предупреждение для Европы и США».

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что удар баллистикой средней дальности стал первым случаем применения такого оружия по городу. Он отметил, что Львов расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом.

СБУ установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года и показала фото обломков ракеты. По предварительным данным, обнаруженные комплектующие принадлежат к ракетному комплексу Орешник.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что россияне в ночь на пятницу, 9 января, нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением одной баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр, Астраханской области РФ. По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 244 воздушные цели. Орешник сбить не удалось.

Как ранее объясняли украинские и западные специалисты, Орешник (он же Кедр, Рубеж) является баллистической ракетой средней дальности.

Минобороны страны-агрессора России заявило об ударе ракетой средней дальности Орешник по Украине. В сводке российского ведомства утверждается, что оккупанты «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности Орешник в ответ на «атаку Киева по резиденции Путина».

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В Воздушном командовании Запад заявили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. Садовый заявил о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.