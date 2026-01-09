Каллас о российском ударе Орешником по Украине: Это предупреждение Европе и США

В Евросоюзе считают, что удар России ракетой Орешник по Украине является предупреждением Европе (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Использование Россией ракеты Орешник является явной эскалацией против Украины и «предупреждение для Европы и США». Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

«Путин не хочет мира, ответом России на дипломатические усилия является еще больше ракет и разрушений. Эта смертоносная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать», — написала дипломат.

Реклама

Каллас считает, что страны ЕС должны «глубже погрузиться» в свои запасы средств противовоздушной обороны и немедленно их поставить.

«Мы также должны еще больше повысить стоимость этой войны для Москвы, в частности путем введения более жестких санкций», — добавила высокая представительница ЕС.

Инфографика: NV

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что удар баллистикой средней дальности стал первым случаем применения такого оружия по городу. Он отметил, что Львов расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом.

СБУ установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года и показала фото обломков ракеты. По предварительным данным, обнаруженные комплектующие принадлежат к ракетному комплексу Орешник.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что россияне в ночь на пятницу, 9 января, нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением одной баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр, Астраханской области РФ. По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 244 воздушные цели. Орешник сбить не удалось.

Как ранее объясняли украинские и западные специалисты, Орешник (он же Кедр, Рубеж) является баллистической ракетой средней дальности.

Минобороны страны-агрессора России заявило об ударе ракетой средней дальности Орешник по Украине. В сводке российского ведомства утверждается, что оккупанты «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности Орешник в ответ на «атаку Киева по резиденции Путина».

Реклама:

В Воздушном командовании Запад заявили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. Садовый заявил о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.