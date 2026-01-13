Орешник по Львову и удары по энергетике. В США назвали российские атаки «непонятной эскалацией» и насмешкой над усилиями Трампа

Обломки российской ракеты Орешник, которая попала во Львовской области 9 января 2026 года (Фото: Служба безопасности Украины)

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила во время заседания Совета безопасности, созванном после российского обстрела Украины 9 января, что вместо работы над мирным урегулированием, «действия России рискуют расширить и усилить войну».

«Относительно Украины, в частности запуска баллистической ракеты Орешник, способной нести ядерное оружие, направленной против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это является очередной опасной и непонятной эскалацией этой войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты срочно сотрудничают с Киевом, другими партнерами и Москвой, чтобы прекратить войну путем переговоров», — цитирует Брюс Радио Свобода.

Реклама

По ее словам, Украина и Россия должны искать пути к деэскалации войны, учитывая мирные усилия президента США Дональда Трампа. Дипломат подчеркнула, что США осуждают постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру.

«Эти нападения являются насмешкой над делом мира, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа», — сказала Брюс.

Она также призвала Россию, Украину и Европу к «серьезному стремлению к миру», чтобы «положить конец этому кошмару».

9 января Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

Инфографика: NV

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что установила местонахождение обломков ракеты Орешник, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Издание RMF24 писало, что Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты Орешник до начала атаки. Также Киев предоставлял Варшаве информацию об этом объекте.