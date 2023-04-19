Конгрессу США рассказали об украинском подростке, которого похитили россияне и пытались принудительно усыновить 19 апреля, 20:49 Мурал Милана в Мариуполе, который был уничтожен оккупантами (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

Представитель 16-летний украинского подростка Романа, который был насильно отправлен в Россию «на каникулы» и помещен в «приемную семью», выступила в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

Об этом сообщает CNN.

На слушаниях в среду, 19 апреля, представитель ребенка рассказала законодателям, что 16-летний сирота Роман, после российского вторжения оказался в одном из оккупированных сел в Донецке, где его вместе с другими детьми положили в местную больницу.

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«В этой больнице его уведомили, что теперь у него будет другая семья. Оккупационные власти проигнорировали тот факт и его слова о том, что он хотел, чтобы его законными представителями были его брат или сестра, потому что они там были», — сказала его представитель.

Представитель сообщила, что затем его отправили в другую больницу в Донецке, оформили новое свидетельство о рождении от имени террористической организации «ДНР», а затем отправили в Россию «на отдых». Оказавшись там, Романа и других украинских детей посетила так называемая «уполномоченная по правам ребенка» Мария Львова-Белова, которая сказала им, что они будут усыновлены, хотя дети протестовали против этого. По словам представителя, дальше их отправили в школу-интернат.

«В итоге Роману нашли новую семью… Они заставляли его смотреть пропагандистские программы по телевизору», — рассказала представитель.

Его общение со сверстниками было ограничено, его передвижения отслеживались по мобильному телефону, и они «заставляли его говорить, что ему нравится его новая семья и его новая жизнь», добавила она.

«Он был вынужден получить паспорт Российской Федерации, но тут же его у него отобрали, сказав, что будут оформлять документы на усыновление», — рассказала она.

По словам представителя, Роман смог вернуться в Украину с помощью волонтеров.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», так как страна-агрессор не является участницей Римского устава.