Оправдания Будапешта. В Венгрии заявили, что не блокировали совместное заявление ЕС по ордеру на арест Путина 21 марта, 12:41 Венгрия отказалась от совместного заявления ЕС об ордере на арест Путина, но в Будапеште назвали это фейком (Фото:Szabolcs Toth/Unsplash)

В Венгрии заявили, что не блокировали совместное заявление стран Евросоюза об ордере на ареста российского диктатора Владимира Путина.

Госсекретарь Золтан Ковач, ответственный за международную коммуникацию и международные отношения в Венгрии, назвал сообщения СМИ об этом фейком.

В своем Twitter он оправдался и заявил, что Венгрия признала решение МКС, но не желает его никак комментировать.

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«Венгрия признала решение МКС и не желает его никак комментировать. Однако, если Высокий представитель или любое государство-член захочет сделать заявление, Венгрия не будет возражать», — написал он.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

В РФ ожидаемо отреагировали на такое решение, открыв уголовные дела против прокуроров и судей МУС.

Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского Союза о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, сообщал Bloomberg.

Вето Будапешта означает, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени, «приняв к сведению» решение Международного уголовного суда.



