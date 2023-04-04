Новое оправдание Будапешта. В МИД Венгрии заявили, что ордер МУС на арест Путина символический и не приблизит окончание войны 4 апреля, 09:34 МУС выдал ордер на арест диктатора Путина (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via Reuters)

Выдача Международным уголовным судом ордера на арест диктатора Владимира Путина является символическим действием и не приближает окончание войны в Украине, заявил заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модер.

«Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай скорее символичен, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Следовательно, это сообщение, но только символическое сообщение», — пояснил он позицию Будапешта, пишет Суспільне.

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На вопрос о том, стоит ли преследовать Путина в суде, Модер отметил, что со всеми людьми, ответственными за военные преступления, должны обращаться по закону.

«Эта позиция Венгрии касается всех случаев, независимо от национальности, страны или какой-либо принадлежности. Мы убеждены, что, в конце концов, справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно» ее не было достичь. Но это то, что мы думаем, и это то, что мы озвучиваем с начала этого конфликта", — резюмировал представитель МИД Венгрии.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

В РФ ожидаемо отреагировали на такое решение, открыв уголовные дела против прокуроров и судей МУС.

Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского Союза о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина, сообщал Bloomberg.

Вето Будапешта означает, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель опубликовал заявление от своего имени, «приняв к сведению» решение Международного уголовного суда.