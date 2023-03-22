«Лучшее время действовать». Подоляк обратился к потенциальным «протестным движения» в РФ после выдачи ордера на арест Путина 22 марта, 13:56 Подоляк заявил, что ордер МУС на арест Путина очертил новую позицию (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к потенциальным «протестным движениям» в РФ с призывом действовать после выдачи ордера МУС на арест диктатора Владимира Путина.

«Кстати, потенциальные „протестные движения“ в России должны понимать: именно сейчас — лучшее время активно действовать», — отметил он в своем Twitter.

Подоляк пояснил, что ордер МУС «четко очертил новую позицию».

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«Путин — военный преступник, и потому не имеет легитимности. Все его действия против протеста — исключительно дополнительные преступления. С ответными последствиями», — резюмировал он.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

В РФ ожидаемо отреагировали на такое решение, открыв уголовные дела против прокуроров и судей МУС.