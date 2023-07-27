В России объявили в розыск судью Международного уголовного суда, выдавшую ордер на арест Путина 27 июля, 09:07 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

В России объявили в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Информация появилась в базе розыска российского МВД, сообщает пропагандистское информагенство ТАСС.

Ранее против Аканэ и двух других судей, а также прокурора МУС Карима Ахмада Хана Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о «привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности» и «приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой».

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

