Верховная Рада призвала страны-участники Римского устава выполнить решение МУС и передать Путину в Гаагу
Верховная Рада (Фото:NV)
Верховная Рада в понедельник, 20 марта, призвала ООН и парламенты стран-участниц Римского устава задержать российского диктатора Владимира после решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Соответствующее постановление поддержали 335 депутатов. Кроме Путина, они просят передать Гааге уполномоченную по делам детей РФ Марию Львову-Белову. Также парламентарии призывают:
- продолжать жесткое санкционное давление;
- предоставить максимально возможную поддержку деятельности Международного центра по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины и усилить расследование;
- поддержать создание международного механизма по возмещению ущерба или убытков, причиненных в результате российской агрессии.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.
Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение МУС — историческое и с него начнется историческая ответственность.