Верховная Рада призвала страны-участники Римского устава выполнить решение МУС и передать Путину в Гаагу 20 марта, 15:18 Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада в понедельник, 20 марта, призвала ООН и парламенты стран-участниц Римского устава задержать российского диктатора Владимира после решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Соответствующее постановление поддержали 335 депутатов. Кроме Путина, они просят передать Гааге уполномоченную по делам детей РФ Марию Львову-Белову. Также парламентарии призывают:

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продолжать жесткое санкционное давление;

предоставить максимально возможную поддержку деятельности Международного центра по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины и усилить расследование;

поддержать создание международного механизма по возмещению ущерба или убытков, причиненных в результате российской агрессии.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение МУС — историческое и с него начнется историческая ответственность.