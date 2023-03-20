Выдадут ли Путина суду в Гааге? Преображенский рассказал, что меняет решение МУС об ордере на арест

20 марта, 17:27
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Встреча российского диктатора Владимира Путина с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой после того как Международный уголовный суд выдал ордера на арест их обоих (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Встреча российского диктатора Владимира Путина с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой после того как Международный уголовный суд выдал ордера на арест их обоих (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV рассказал о последствиях решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Как отметил Преображенский в эфире Radio NV, «речь идет о существенном изменении правил игры».

По словам политолога, на это указывает то, что МУС выдал ордер на арест не только Путина, но и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

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«Таким образом дали всему российскому правящему классу, всему окружению Путина понять, что Путин уйдет, а вы останетесь преступниками. Причем персонально, индивидуально. И не сможете списывать на поручения начальства, на приказы, на незаконные российские законы свои собственные преступление. Вот это, я думаю, очень важная история», — объяснил он.

Преобораженский предположил, что это не последний подобный ордер, и каждый представитель российской элиты «рискует оказаться после ухода Путина все таким международным преступником, каким он станет до его ухода».

Политолог считает, что после выдачи ордера на арест Путина МУС будет новалая волна миграции из России, хотя, возможно, небольшая.

Кроме того, по его мнению, Путин откажется от всех визитов за границу и будет искать в своем окружении людей, «которые готовы его сдать».

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«С некоторой вероятностью могут быть наконец какие-то расправы. Пока он так боится за внутриэлитный консенсус, что никого не трогает, хотя видно, что и не доверяет никому», — отметил Преображенский.

Также политолог предположил, что российский диктатор попытается надавить на государства, на которые у него еще осталось влияние, чтобы они отказались от подписания Римскогого статута, как Россия в 2016 году, что «только усилит ощущение того, что Кремль боится».

Выдача Путина МУС, как считает Преображенский, возможно только если он потеряет власть или согласится под чьим-то давлением отойти от власти.

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«Но он действительно чемпион по собственной безопасности и очень умелый диктатор. Поэтому пока не приходится говорить о том, что у него есть возможность власть потерять. Соответственно, сценарий Милошевича выглядит действительно для России скорее, как фантастический, к сожалению», — добавил политолог.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МКС означает, что не будет никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Международный уголовный суд радио NV ордер на арест Путина

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