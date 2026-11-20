Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин «недоволен» делами, которые ведет против него Международный уголовный суд в Гааге .

Об этом Трамп заявил 20 ноября на пресс-конференции в Белом доме.

В частности, президент США утверждает, что на недавнем саммите АТЭС, власти Китая впервые якобы согласились осудить «злоупотребление и превышение полномочий» МУС. Более того, по мнению главы Белого дома, МУС «вышел из-под контроля».

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Также Трамп добавил, что Путин «особенно недоволен» деятельностью МУС.

«[У МУС — ред.] фальшивая власть, потому что за ней нет никакой силы. И они думают, что могут пойти и арестовать руководителей стран, но они не могут этого сделать», — сказал президент США.

В декабре 2025 года агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что администрация Трампа хочет, чтобы МУС пообещал не расследовать деятельность самого Трампа и его высокопоставленных чиновников.

Ранее сообщалось, что встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в рамках саммита АТЭС в Шеньчжене 19 ноября началась с 10-минутной открытой части, в ходе которой глава КНР перед камерами призвал к «полному запрету и ликвидации» ядерного оружия. Глава Белого дома вновь выразил надежду на быстрое завершение войны в Украине, заявил, что США больше не будут избегать общения со «странами, с которыми у них были разногласия», и посетовал на то, что Международный уголовный суд «вышел из-под контроля».

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17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Фото: NV

2 сентября 2024 года Путин прибыл с официальным визитом в Монголию, которая также является подписантом Римского статута. Однако страна не арестовала российского диктатора и не передала его в суд.

5 декабря 2025 года заместитель прокурора Международного уголовного суда Нажат Шамим Хан заявляла, что ордер на арест Путина не исчезнет — даже в том случает, если мирные переговоры между Украиной и РФ будут успешными.

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«Если расследование уже продолжается, мы действуем в соответствии с нашей собственной регуляторной рамкой», — заявила она.

13 июля 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа намерена «ликвидировать» Международный уголовный суд, и призвал другие страны присоединиться к этой кампании.

Он обвинил МУС в том, что тот ведет войну против Соединенных Штатов не пулями или ракетами, а силой так называемого международного права.

После этого в Еврокомиссии раскритиковали заявление администрации Трампа о том, что Международный уголовный суд якобы представляет угрозу суверенитету США.

США также вместе с Израилем критиковали МУС за ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого суд подозревает в военных преступлениях.

18 августа США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего судебного юриста Абдулайе Сейе.

9 октября США ввели санкции против Международного уголовного суда через несколько часов после того, как бывшая судья этого суда получила Нобелевскую премию мира.