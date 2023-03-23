В Международном суде отреагировали на угрозы России из-за ордера на арест Путина

23 марта, 04:47
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Со стороны России были угрозы против Международного уголовного суда (Фото:icc-cpi.int)

Со стороны России были угрозы против Международного уголовного суда (Фото:icc-cpi.int)

Президиум Международного уголовного суда выразил сожаление по поводу угроз России в сторону трибунала из-за ордера на арест Владимира Путина.

Об этом говорится на сайте МУС.

Президиум Ассамблеи МУС заявил, что со стороны России были угрозы против Международного уголовного суда, а также меры, объявленные против его прокурора и судей.

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«Президия выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные общим международным правом», — говорится в сообщении.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

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Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает, что не будет никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Война в Украине Военные преступления Военные преступления РФ МУС

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