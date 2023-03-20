Ордер на арест Путина. Китай призвал МУС «уважать иммунитет главы государства» 20 марта, 11:17 Ван Вэньбинь (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Реагируя на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимир Путина, Китай призвал к «непредвзятой позиции».

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР в понедельник, 20 марта, сообщает CNN.

«Международный уголовный суд должен придерживаться объективной и беспристрастной позиции, уважать юрисдикционный иммунитет, которым пользуется глава государства в соответствии с международным правом, осуществлять свои функции и полномочия здраво, в рамках закона, добросовестно толковать и применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов», — заявил спикер ведомства Ван Вэньбинь.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение МУС — историческое и с него начнется историческая ответственность.

20 марта глава КНР Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским.