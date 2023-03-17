Вправе лишить Путина иммунитета. Ордер на арест диктатора и его соучастницы — МУС сделал то, что не могла Украина — правозащитник 17 марта, 21:26 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин с так называемой уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. 16 февраля 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, подозреваемого в совершении военных преступлений в Украине.

Также обязаны арестовать в 123 странах мира так называемую детского омбудсмена России Марию Львову-Белову.

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в интервью Radio NV объяснил суть решения.

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— Господин Александр, приветствую вас!

— Здравствуйте. И поздравляю с этим действительно долгожданным и очень важным выданным ордером на арест. Не просто повесткой в суд, а именно ордером на арест, который на сегодняшний день стал публичным. И издан он Международным уголовным судом. Даже объяснил судья, что они готовят такой документ в закрытой коммуникации, но это очень публичное дело и очевидны преступники, обвиняемые в совершении этого преступления.