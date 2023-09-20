Прокурор МУС об ордере на арест Путина: это был «чрезвычайно трагический и безмерно грустный момент» 20 сентября, 04:52 Карим Хан (Фото:REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo)

Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой в деле о незаконной депортации украинских детей было принято на основе доказательной базы.

Об этом сообщил сам прокурор МУС, Карим Хан, на мероприятии Борьба за будущее: украинские дети в войне, проводимом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.



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Он отметил, что это был «чрезвычайно трагический и безмерно грустный момент», когда независимые судьи чувствовали себя вынужденными выдать ордера на арест лидера государства и постоянного члена Совета Безопасности, а также «так называемого комиссара по делам детей».

Карим Хан также напомнил, что несколько недель до принятия решения, он посетил Украину и побывал на линии фронта на юге страны, где посетил детский дом и обнаружил, что детей там не было, что вызвало его удивление. Прокурор МУС подчеркнул, что их решение было мотивировано не политикой или эмоциями, а доказательствами, и именно доказательства побудили их действовать в данном направлении.

Карим Хан добавил, что важно, чтобы голоса детей были услышаны в зале суда, и что это решение основано на стремлении обеспечить справедливость и ответственность в этом деле.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

