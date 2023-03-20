ЕС поддержал решение МУС по ордеру на арест Путина 20 марта, 00:27 ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса привлечения к ответственности причастных к военным преступлениям в Украине (Фото:REUTERS/Yves Herman)

ЕС выразил четкую позицию в поддержку решения Международного уголовного суда выдать ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Его могут арестовать в 123 странах.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС, обнародованном сегодня на сайте Европейской службы внешних действий.



«Европейский Союз принял во внимание решение II досудебной палаты Международного уголовного суда выдать ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка при офисе президента Марии Львовой-Беловой, в связи с подозрением в преступлении противозаконной депортации и противоправной перевозки детей в контексте ситуации в Украине», - говорится в заявлении.

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Высокий представитель ЕС напомнил, что главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза 15 декабря 2022 г. приветствовали и поддержали дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, связанные с российской агрессивной войной против Украины.

Как говорится в документе, ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса привлечения к ответственности всех виновных, в частности, российского руководства, за преступления и зверства, которые стали возможны и совершаются в Украине по приказам этого руководства.

«ЕС также выражает поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда в Украине и призывает к полному сотрудничеству с ним всех государств-участников», — отмечается в документе.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.