Ордер на Арест Путина: Климкин рассказал, выдадут ли диктатора суду в Гааге 20 марта, 15:37 Хотя ордер на арест Владимира Путина — «почти удар под дых» для российских элит, они вряд ли его выдадут, считает Павел Климкин (Фото:Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Radio NV прокомментировал орден Международного уголовного суда на арест Путина и рассказал, выдадут ли российского диктатора суду в Гааге.

«Решение Международного уголовного суда — это, прежде всего, юридическое решение, но это также сигнал — и юридический, и политический — всем тем в незападном мире, кто пока хочет дальше работать с Путиным, во-первых. А во-вторых, это сигнал российским кланам, элитам, что с Путиным они двигаются в никуда», — заявил Климкин в эфире Radio NV.

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Экс-глава МИД подчеркнул, что «договоренность с Путиным сегодня означает садиться с преступником за один стол» и ордер на его арест — «фундаментальное поднятие ставок» не только политически, но и эмоционально.