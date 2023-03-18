«Обвинения действительно страшные». Что изменит ордер на арест Путина для стран с «нейтральным» отношением к войне — интервью с Бурковским

18 марта, 19:19
Эксклюзив NV
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Автор: Богдан Амосов

Аналитик Фонда Демократические инициативы Петр Бурковский в интервью Radio NV проанализировал, как на ордер на арест диктатора Путина будут реагировать в тех странах, которые занимают не откровенно проукраинскую позицию по поводу войны, которую развязала Россия.

— Я прочитал много комментариев по поводу ордера на арест Путина. Мол, все равно Международный суд не может сейчас арестовать Путина — он сидит в России, глубоко в бункере. Но ведь это событие уже сейчас может иметь практическое значение, не правда ли?

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— Может. И прежде всего это может принести практическое значение для нашей страны в работе с другими государствами, которые сейчас занимают позицию «ни вашим, ни нашим» — позицию нейтралитета. Или пытаются формально осуждать позицию Путина, но практических шагов не предпринимать.

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В первую очередь речь идет о ряде государств Азии, Африки и Латинской Америки. С Азией сложнее, потому что там совсем немного государств, подписавших и ратифицировавших Римский статут. А это главный документ, регулирующий деятельность Международного уголовного суда. И ратификация Римского статута означает, что государство признает юрисдикцию и все решения Международного уголовного суда.

Так вот: [это касается и] государств, очень важных для России, с помощью которых она пытается на международной арене продемонстрировать, что она не изолирована, обойти санкции. В первую очередь это Южно-Африканская Республика и Бразилия. Это два государства, которые входят в так называемый неформальный альянс BRICS. Там Китай еще, Индия.

Теги:   США Венгрия Бразилия Китай ЮАР Россия-Китай Дональд Трамп Виктор Орбан Си Цзиньпин Радио NV Война России против Украины

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