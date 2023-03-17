Судить похитителей детей. Чем занимается Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина и его подельницы 17 марта, 21:57 Эксклюзив NV Офис МУС в Гааге (Фото:ICC)

Президент России Владимир Путин и российская уполномоченная по делам детей Мария Львова-Белова стали первыми европейцами, ареста которых добивается Международный уголовный суд. Это учреждение с офисом в Гааге за историю своего существования выдвинуло публичные обвинения 50 лицам, подозреваемым в преступлениях против человечности и военных преступлениях.



NV рассказывает историю создания МУС и о его самых ярких делах, пытаясь предсказать, какова перспектива увидеть Путина и Львову-Белову (а, может, и других рашистских преступников) на скамье подсудимых.

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По Римскому статуту

Уже через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину прокурор МУС Карим Хан заявил, что начнет расследование возможных нарушений. Это не должно было удивлять: хотя ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут, на основании которого действует учреждение, с 2013 года украинские власти признают его юрисдикцию.

Международный договор, принятый на конференции в Риме и учредивший МУС, вступил в силу 1 июля 2002 года.