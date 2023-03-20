«До выборов 2024 года Путина не будет». Илья Пономарев — о громком решении суда в Гааге и неутешительном будущем диктатора 20 марта, 16:08 Илья Пономарев заявил, что Путина отстранят от власти до президентских выборов в РФ в 2024 году (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский оппозиционер Илья Пономарев в интервью Radio NV прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

«Конечно, все просто в шоке. Это было неожиданно. И именно это обвинение из-за детей — это очень креативно. Потому что какие-либо обвинения в военных преступлениях нужно доказывать, это будет не скоро. А о детях Путин много раз говорил, все доказательства очевидны. И именно поэтому Путин сейчас выглядит как хромая утка, что нет обратного пути», — сказал Пономарев в эфире Radio NV.

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По его словам, из-за решения МКС Путин теряет союзников, которые могли лоббировать его интересы на Западе, в частности в Евросоюзе.