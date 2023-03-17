Боррель про ордер на арест Путина: Это только начало процесса привлечения к ответственности 17 марта, 20:33 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

«Решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление незаконной депортации и передачи детей из Украины в Россию — это начало процесса привлечения к ответственности», — написал он в Twitter.

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Боррель добавил, что Евросоюз ценит и поддерживает работу Международного уголовного суда.

«Безнаказанности быть не может», — добавил он.

МУС в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, а также так называемого детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.

В МУС заявили, что Путин и Белова, «предположительно, несут ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию России» с 24 февраля 2022 года.