Боррель про ордер на арест Путина: Это только начало процесса привлечения к ответственности
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.
«Решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление незаконной депортации и передачи детей из Украины в Россию — это начало процесса привлечения к ответственности», — написал он в Twitter.
Боррель добавил, что Евросоюз ценит и поддерживает работу Международного уголовного суда.
«Безнаказанности быть не может», — добавил он.
МУС в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, а также так называемого детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.
В МУС заявили, что Путин и Белова, «предположительно, несут ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию России» с 24 февраля 2022 года.